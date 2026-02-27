３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」のブラジル代表に、島根県の社会人野球クラブチームに所属する日系ブラジル人３世の内野手・興梠（こうろぎ）フェリペ・ケンゾウ選手（２２）が選ばれた。

コロナ禍で一度は諦めかけた夢を、故郷から遠く離れた日本で追いかけ、大舞台への切符をつかんだ。（松江支局 門脇統悟）

１月下旬、興梠選手のスマホに着信があった。「ＷＢＣのメンバーに入ってほしい」。声の主は、ＷＢＣブラジル代表の松元ユウイチ監督（４５）。東京ヤクルトスワローズで活躍した元プロ野球選手だ。興梠選手にとって、ＷＢＣはずっと目標にしていた場所。「行きます」と即答した。

ブラジル・サンパウロ州の都市・インダイアツーバ出身。日系移民が多く野球が盛んで、３歳の頃にキャッチボールを始めた。「父と一緒に、イチロー選手や松坂大輔投手が活躍する映像を見た。サッカーより野球が身近にあり、教えてくれる人がたくさんいた」。日本代表が毎回のように活躍するＷＢＣにも、憧れを抱いた。

プロを目指し、有望株が集まる州内のアカデミーへ１３歳で入学して「野球漬け」の生活を送っていたが、５年前の冬にコロナ禍で寮が閉鎖され、野球ができなくなった。

夢を諦めなければならないのかと不安に襲われていた時、地球の裏側からメッセージが入った。「日本で一緒に野球をしよう」。松江市の立正大淞南高に野球留学していたアカデミー時代の友人からだった。２０２１年春、興梠選手は１７歳で一人、海を渡って立正大淞南高へ留学。甲子園には出られなかったが、レギュラーとして活躍した。

卒業後も野球を続けようと考えたが、思うようにプレーできる場所が見つからず、生活のために島根県出雲市内のスポーツジムでインストラクターになった。野球を離れて１年近くたった頃、知人から松江市を本拠地とする県内唯一の社会人クラブチーム「ＭＪＧ島根」の存在を聞き、テストを受けて２４年５月に入団した。

身長１７０センチ、体重７４キロ。ＭＪＧ島根では主に遊撃手としてプレーする。三原隆監督は「小柄だが走攻守三拍子そろい、パンチ力もある」と評価する。昨秋、ペルーで開かれた２３歳以下の国際大会でブラジル代表として活躍し、ＷＢＣの代表の座をつかんだ。

ブラジル代表に合流する前の２月１１日、松江市内でＭＪＧ島根主催の激励会が開かれた。母親や友人からのビデオメッセージが流れ、日本で知り合って昨年１２月に結婚したブラジル人の妻・アドリアネさんも参加して一緒に祝った。

「一人では絶対にここまで来ることはできなかった。皆さんには感謝してもしきれません」。興梠選手は感極まりながら、決意を語った。「諦めずにやってきた結果がＷＢＣにつながった。大会では日本で学んだ野球をぶつけ、お世話になった島根の人たちに恩返ししたい」

西武・ボー投手らも

ブラジル代表には日本ゆかりの選手が多い。

埼玉西武ライオンズのボー・タカハシ投手（２９）はブラジル出身で、米マイナーや韓国プロ野球を経て２０２２年から西武ライオンズでプレーしている。同じくブラジル出身の伊藤ヴィットル選手（３１）は社会人野球の日本生命で内野手として活躍し、現在は阪神タイガースで通訳を務めている。

社会人野球のヤマハでプレーする沢山優介投手（２２）は静岡県出身で、ルーツがブラジルにあることから代表入りした。

初戦は米代表と

ＷＢＣには２０チームが出場する。１次ラウンドで５チームごとに四つの組に分かれて総当たり戦を行う。各組の上位２チームが米国での準々決勝、決勝ラウンドに進む。決勝は３月１７日（日本時間は１８日）。

ブラジルは１次ラウンドで米国、メキシコ、イタリア、イギリスと同じＢ組に入った。米・ヒューストンで行われる６日（日本時間は７日）の初戦は、アーロン・ジャッジ選手ら大リーガーがそろう優勝候補の米国と対戦する。

連覇を目指す日本はＣ組・東京プール（読売新聞社など主催）で、６日に台湾との初戦へ臨む。