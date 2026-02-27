東京マラソンは３月１日、東京都庁〜東京駅前行幸通りの４２・１９５キロで開かれる。２７日は都内でファンミーティングが行われ、男子は昨年１２月のバレンシアマラソンで２時間４分５５秒の日本記録を樹立した大迫傑（リーニン）、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）ら、女子は今大会が引退レースとなる細田あい（エディオン）らが登壇した。

男子は新旧日本記録保持者対決となる。大迫は「バレンシアマラソンから２週間ほどしっかり休みました。トレーニングは良い状態でできている。ベストを尽くして頑張りたいと思います」と決意。昨年１０月に富士通を退社し、独立して初のマラソンに挑む鈴木は「良いスタートが切れるように頑張っていきます」と言葉に力を込めた。

昨年１２月に約５年間、破られなかった日本記録を大迫に塗り替えられた鈴木だが、前向きだった。「改めて更新されて、悔しいなっていう気持ちが、まだ心の中にそういう気持ちがあった。もう一回その気持ちを力に変えて頑張りたいと思った。すごく良いことだったなと思っています」。大迫も「どんどんどんどん、日本記録は更新されていかないといけない。正直なところ明後日更新されようが、また自分が、自分の記録を超える。超す上で努力していくしかないなって思います」と頼もしく話した。

普段から親交があるという２人。大迫は鈴木について「マラソンに対してすごくモチベーション、軸があります」と話し、鈴木も大迫について「プロフェッショナルだと感じます」と尊敬のまなざしを向ける。互いに刺激を受けながら、今大会を盛り上げる。