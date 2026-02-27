【トルコ】
雇用統計（1月）16:00
予想　N/A　前回　7.7%（失業率)

【スウェーデン】
実質GDP（確報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想　1.1%　前回　1.1%（前期比)

【ユーロ圏】
ドイツ輸入物価指数（1月）16:00
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)
予想　N/A　前回　-2.3%（前年比)

フランス実質GDP（確報値）（2025年 第4四半期）16:45
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)　
予想　1.1%　前回　1.1%（前年比)

フランス消費支出（1月）16:45
予想　N/A　前回　-0.6%（前月比)

フランス消費者物価指数（速報）（2月）16:45
予想　N/A　前回　-0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　0.3%（前年比)

フランス生産者物価指数（1月）16:45
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　-2.0%（前年比)

ドイツ雇用統計（2月）17:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)
予想　0.02万人　前回　0.0万人（失業者数)

ドイツ消費者物価指数（速報）（2月）22:00
予想　0.4%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.0%　前回　2.1%（前年比)　
予想　0.5%　前回　-0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.1%　前回　2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【スイス】
KOFスイス先行指数（2月）17:00
予想　102.9　前回　102.5

実質GDP（2025年 第4四半期）17:00
予想　0.2%　前回　-0.5%（前期比)　
予想　0.5%　前回　0.5%（前年比)

【香港】
貿易収支（1月）17:30
予想　N/A　前回　-633.0億香港ドル

【インド】
実質GDP（2025年 第4四半期）19:30
予想　7.1%　前回　8.2%（前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（1月）21:00
予想　N/A　前回　232.0億ランド

【メキシコ】
貿易収支（1月）21:00
予想　N/A　前回　24.296億ドル

【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（2月）21:00
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)

【カナダ】
実質GDP（2025年 第4四半期）22:30
予想　-0.4%　前回　2.6%（前期比年率)

実質GDP（12月）22:30
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　0.6%（前年比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（1月）22:30
予想　0.3%　前回　0.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　3.0%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.7%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　N/A　前回　3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）23:45
予想　52.6　前回　54.0

建設支出（12月）28日00:00
予想　0.3%　前回　（前月比)


※予定は変更されることがあります。