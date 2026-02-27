これからの予定【経済指標】
【トルコ】
雇用統計（1月）16:00
予想 N/A 前回 7.7%（失業率)
【スウェーデン】
実質GDP（確報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想 1.1% 前回 1.1%（前期比)
【ユーロ圏】
ドイツ輸入物価指数（1月）16:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 -2.3%（前年比)
フランス実質GDP（確報値）（2025年 第4四半期）16:45
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)
フランス消費支出（1月）16:45
予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)
フランス消費者物価指数（速報）（2月）16:45
予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 0.3%（前年比)
フランス生産者物価指数（1月）16:45
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 -2.0%（前年比)
ドイツ雇用統計（2月）17:55
予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)
予想 0.02万人 前回 0.0万人（失業者数)
ドイツ消費者物価指数（速報）（2月）22:00
予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.0% 前回 2.1%（前年比)
予想 0.5% 前回 -0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.1% 前回 2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（2月）17:00
予想 102.9 前回 102.5
実質GDP（2025年 第4四半期）17:00
予想 0.2% 前回 -0.5%（前期比)
予想 0.5% 前回 0.5%（前年比)
【香港】
貿易収支（1月）17:30
予想 N/A 前回 -633.0億香港ドル
【インド】
実質GDP（2025年 第4四半期）19:30
予想 7.1% 前回 8.2%（前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（1月）21:00
予想 N/A 前回 232.0億ランド
【メキシコ】
貿易収支（1月）21:00
予想 N/A 前回 24.296億ドル
【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（2月）21:00
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
【カナダ】
実質GDP（2025年 第4四半期）22:30
予想 -0.4% 前回 2.6%（前期比年率)
実質GDP（12月）22:30
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 0.6%（前年比)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（1月）22:30
予想 0.3% 前回 0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 3.0%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.7%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）23:45
予想 52.6 前回 54.0
建設支出（12月）28日00:00
予想 0.3% 前回 （前月比)
※予定は変更されることがあります。
