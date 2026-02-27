テクニカルポイント ドルカナダ、中立状態からの動き出し待ちに テクニカルポイント ドルカナダ、中立状態からの動き出し待ちに

リンクをコピーする

テクニカルポイント ドルカナダ、中立状態からの動き出し待ちに



1.3887 一目均衡表・雲（上限）

1.3845 100日移動平均

1.3811 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3806 200日移動平均

1.3799 一目均衡表・雲（下限）

1.3741 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3679 一目均衡表・転換線

1.3675 10日移動平均

1.3663 現値

1.3650 21日移動平均

1.3641 一目均衡表・基準線

1.3558 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3538 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルカナダは、直近２週間は中立状態となっている。おおむね１．３６－１．３７のレンジ内での推移に落ち着いている。ＲＳＩ（１４日）は４８．３と、中立水準５０付近で横ばい推移。心理的水準と上下に突破することが待たれている状況。

