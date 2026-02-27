テクニカルポイント ドルカナダ、中立状態からの動き出し待ちに
1.3887 一目均衡表・雲（上限）
1.3845 100日移動平均
1.3811 エンベロープ1%上限（10日間）
1.3806 200日移動平均
1.3799 一目均衡表・雲（下限）
1.3741 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.3679 一目均衡表・転換線
1.3675 10日移動平均
1.3663 現値
1.3650 21日移動平均
1.3641 一目均衡表・基準線
1.3558 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.3538 エンベロープ1%下限（10日間）
ドルカナダは、直近２週間は中立状態となっている。おおむね１．３６－１．３７のレンジ内での推移に落ち着いている。ＲＳＩ（１４日）は４８．３と、中立水準５０付近で横ばい推移。心理的水準と上下に突破することが待たれている状況。
