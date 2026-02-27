テクニカルポイント　ドルカナダ、中立状態からの動き出し待ちに

1.3887　一目均衡表・雲（上限）
1.3845　100日移動平均
1.3811　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3806　200日移動平均
1.3799　一目均衡表・雲（下限）
1.3741　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3679　一目均衡表・転換線
1.3675　10日移動平均
1.3663　現値
1.3650　21日移動平均
1.3641　一目均衡表・基準線
1.3558　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3538　エンベロープ1%下限（10日間）

　ドルカナダは、直近２週間は中立状態となっている。おおむね１．３６－１．３７のレンジ内での推移に落ち着いている。ＲＳＩ（１４日）は４８．３と、中立水準５０付近で横ばい推移。心理的水準と上下に突破することが待たれている状況。