大塚千弘＆鈴木浩介に第2子が誕生「大事な命を大切に育てていきたい」 2015年に結婚
俳優の大塚千弘（39）が27日、第2子出産を報告した。夫は俳優の鈴木浩介（51）。
【画像】「マイペースなのかな」SNSで第2子の誕生を報告した大塚千弘
大塚は自身のSNSで「私事で大変恐縮ですがこの度、第2子を出産致しました」と報告。「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースかな産まれてきてくれた小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います」と喜びをつづった。
続けて「妊娠出産と支えて下さった皆様ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
大塚は1986年3月12日生まれ、徳島県出身。『第5回東宝シンデレラ』審査員特別賞を受賞。2003年にTBS系ドラマ『ショコラ』で主役に抜てきされ注目を集める。15年10月に鈴木との結婚を発表。21年5月に第1子誕生を報告していた。
