タレント河合郁人（38）が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで注目を浴びた高橋成美さん（34）の“解説ぶり”を解説した。

高橋さんはペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）ペアの演技を解説席から解説。フリーでは「凄い！」8連発や、「この演技、宇宙一です」など、感情を抑えられずあふれ出す様子が、視聴者から好評だった。一部では“神解説”とも評された。

奔放発言でバラエティー番組でも活躍する高橋さん。河合も共演経験があるという。「成美ちゃん、何回かお仕事で一緒になっていますけど、この方…悪口じゃないですよ？見たものとか感じたものがそのまんま、言葉に出ちゃうんですよ。一緒にロケしていても、カエルが跳んでいたら、カエルを追っかけちゃったり。それくらい素直な、純粋な形が、あの解説でも（出た）」。感情に素直なタイプであることを明かした。

「たぶん、解説ということで、解説ということで相当、しっかりしなくちゃと抑えていたのが、解放された瞬間だった」とも。「見ていて、そういう言葉の方が意味はしっかり伝わるんだなって思いました」と感心していた。

河合の分析に、リモートで出演した高橋さんは、画面越しに笑顔でうなずいていた。