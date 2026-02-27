前信州のアンジェロ・チョルがB2青森と契約…北谷GM期待「すぐにアジャストしてくれる」

2月27日、B2東地区の青森ワッツは、前信州ブレイブウォリアーズのアンジェロ・チョルと2025－26シーズンの選手契約に合意したと発表した。

南スーダン共和国出身で現在32歳のチョルは、206センチ102キロのパワーフォワード。2017－18シーズンに仙台89ERSでBリーグデビューを飾り、2020年からは日本国外に活躍の場を移すも、2022年からは再び日本へ。今シーズンは2月26日に契約解除が発表されるまでに、信州の一員としてB2リーグ戦40試合（先発16試合）に出場し、1試合平均6.8得点6.1リバウンド1.1アシストをマークしていた。

2019－20シーズン以来6年ぶりに青森へ復帰する格好となったチョルは、「ワッツブースターの皆さん、こんにちは。私を迎え入れてくださりありがとうございます。皆さんのために再びプレーするのを楽しみに思うのと同時に、変わらずサポートしてもらえることに感謝しております」と、クラブを通じてコメントした。

青森の北谷稔行ゼネラルマネージャーは、「チョル選手はBリーグの様々なチームでプレーした経験があり、どのチームでもしっかりと自分の力を発揮してくれるロールプレイヤーです。私が大事にしている自己犠牲を思いっきり体現してくれる選手でもあります」と新戦力を紹介。続けて、「高岡HCとも富山時代、共に力を合わせ戦っている選手ですので、HCの求めるシステムと、青森の環境を知ってるチョル選手ならすぐにアジャストしてくれると思います」と期待を込めた。

青森は現在9勝31敗で東地区6位。チョルは今週末に開催される「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」Bリーグ戦第22節の福島ファイヤーボンズ戦よりエントリー可能となる。





