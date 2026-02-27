２７日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが波及したほか、月末特有の需給要因も円債相場を支援した。



米国とイランの両国が核開発問題で協議を進めている。中東情勢の緊迫化懸念は安全資産となる国債の買い需要を拡大させる要因となった。国債大量償還月となる３月の前となる２月の月末は、年金基金などがデュレーションを延長するための債券買いを行うことが多いとされ、売り込みにくさが意識された。この日財務省が実施した２年債入札の結果は無難と受け止められた。



総務省が２７日に発表した２月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比１．８％上昇。１年４カ月ぶりに２％を下回った。市場予想に対しては上振れしたものの、日銀の早期利上げ観測を後退させる要因になるとみる向きもあり、先物買いを誘う一因となった。



先物３月限は前営業日比２７銭高の１３２円８０銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０４０ポイント低い２．１１０％で推移している。





出所：MINKABU PRESS