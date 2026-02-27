「アンチツイストストラップ」シリーズ

CP+2026のハクバブースで、2月27日（金）発売のカメラストラップ「アンチツイストストラップ」シリーズが展示されている。ハクバ初となるクイックリリース式のカメラ用ストラップで、計5製品をラインアップしている。

カメラへの着脱を容易にするコネクターとアンカーをYKKが開発。カメラ側に付けるアンカーが360°回転することで、従来のストラップで見られるねじれを防ぐことができる。

アンカーのロック部分は円筒形で、ホルダーに押し込むとロックされる。ロック状態でも軽い力で回転し、ねじれを吸収。取り外すときはアンカー部分を押しながらスライドさせる。

アンカーには向きがないので、どの方向でも入れられるメリットもある。アンカーのひもは3層構造で、すり切れて内部から黄色の部分が見えたら交換時期になる。

アンカーをロックしたところ。スリムな印象

アンカーを外したところ

「アンチツイストストラップ スピードスリング38」は、瞬時に伸縮するストラップ。価格は9,980円。

「アンチツイストストラップ スリムクッション25」は、幅25mmと細いタイプ。肩当て部分のベルトにクッション材を内蔵。価格は9,980円。

「アンチツイストストラップ ドライメッシュ50」は、幅50mmのストラップ全体に軽量3Dメッシュ素材を採用したもの。通気性があり蒸れにくいという。クッション性も高いとのこと。価格は9,980円。

「アンチツイストストラップ ストレージ25」は、ポーチ付きのストラップ。マチ付きで厚みのある物も収納可能。ポーチを外してストラップのみでも使用できる。価格は9,980円。

「アンチツイストストラップ エルゴハンド」は、アンカーが1個のハンドストラップ。リストストラップとしても使える。価格は6,550円。

コネクターとアンカーのセットも発売。一般的なストラップをクイックリリース式にできる。価格は5,690円。

複数のカメラでストラップを使い回したい要望にも応える。

アンカー単品（左）、コネクター単品（右）