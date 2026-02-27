齊藤京子が自身のInstagramを更新し、フジテレビのアナウンサー・原田葵との2ショットを披露した。

【写真】坂道シリーズの先輩・後輩、原田葵と齊藤京子の親密ショット

■齊藤京子「最初にタメ口になった先輩です」

2月26日に放送されたフジテレビの情報番組『ぽかぽか』に出演した齊藤。木曜レギュラーの白河れいの代役として4週にわたっての出演が実現。同じく木曜レギュラーの原田は『ミラノ・コルティナ冬季五輪』の取材で前回まで番組を欠席していた。そのため、番組での共演はこの放送が初。齊藤が綴った「ようやく会えました」のとおり、ふたりは無事に番組での共演を果たした。

原田は元櫻坂46、齊藤は元日向坂46。グループの垣根を越え、先輩後輩という関係性でありながらも、齊藤は原田のことを「仲良しの友達って感じですね。」と番組内で明かしていた。さらに「（原田は）一応先輩なんですけど、最初にタメ口になった先輩です」という齊藤に対し、ハライチの澤部は「裏では齊藤さんが原田さんに『なんだっけ？』って」とタメ口で会話していたことを暴露した。

実は、この日の放送では元乃木坂46の生駒里奈がゲストとして出演。坂道シリーズのOGが大集合した形となった。生駒は「こういうふうに共演するのは初めて」と嬉しそうな表情を見せた。さらに、「後輩のみんなの活躍がえげつなくて。なんか『大きくなったなぁ』って。坂道もこういうふうに認知していただける時代になってよかった」と語った。特にファンが歓喜した瞬間は、CM明けに訪れた。生駒がセンターに立ち3人で乃木坂46の「ぐるぐるカーテン」を披露。さらに、齊藤と原田のふたりで日向坂46の「キュン」と欅坂46の「サイレントマジョリティー」を踊るという貴重なコラボが実現した。

生駒は自身のInstagramのストーリーズに齊藤との2ショットを投稿。「ぽかぽかで齊藤京子ちゃんと！原田葵ちゃんタイミング合わず 京子ちゃん、映画恋愛裁判とっても素敵でしたー！！」とメッセージを添えて、熱いエールを送った。

