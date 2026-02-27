明電舎 <6508> [東証Ｐ] が2月27日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は136円(前期は123円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主のみなさまへの適切な利益還元を経営の重要課題として位置づけており、株主資本の充実と株主資本利益率の向上を図るとともに、安定的かつ業績に応じた適正な配当を実施することを基本方針としております。上記の基本方針および当期の業績予想を勘案し、従来未定としていました期末配当予想について、１株当たり８９円とさせていただきます。なお、期末配当は本年6月開催予定の当社株主総会の決議を経て実施いたします。（注）本資料の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の配当金は、今後様々な要因によって予想と異なる可能性があります。

