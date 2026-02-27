ティーケーピー <3479> [東証Ｇ] が2月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終利益を従来予想の38億円→104億円(前期は37.8億円)に2.7倍上方修正し、増益率が0.3％増→2.7倍に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終利益も従来予想の21.7億円→87.7億円(前年同期は13.6億円)に4.0倍増額し、増益率が59.3％増→6.4倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

信託受益権の譲渡を通じて行われた固定資産の売却に伴い、2026 年２月期において、固定資産売却益を特別利益に計上する見込みです。また、当該特別利益の計上に加え、その他の特別損益および税金費用を精査した結果、親会社株主に帰属する当期純利益が前回（2026 年1 月14 日公表）予想を上回る見込みとなったため、2026 年２月期通期連結業績予想を上記の通り修正いたしました。

