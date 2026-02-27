ファンデリー <3137> [東証Ｇ] が2月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の2800万円の黒字→6600万円の黒字(前期は1億8200万円の赤字)に2.4倍上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の1400万円の黒字→5200万円の黒字(前年同期は3000万円の赤字)に3.7倍増額した計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

ＭＦＤ事業において、定期購入顧客数が当初の予想を下回ったことで、売上高は前回発表予想を下回る見込みとなりました。一方で、ＣＩＤ事業において、ビジネス構造の改善が当初の想定以上に進んだことで、営業利益、経常利益及び当期純利益が前回発表予想を上回る見込みとなりました。(注)上記の予想は、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後の決算において発生する様々な要因により、予想数値とは異なる場合があります。

