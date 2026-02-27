ラクーンホールディングス <3031> [東証Ｐ] が2月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比20.1％減の8.9億円に減り、通期計画の14億円に対する進捗率は63.7％にとどまり、5年平均の78.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比81.4％増の5億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.0％減の3.7億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の22.1％→23.9％に上昇した。



株探ニュース

