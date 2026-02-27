　27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　156242　　 -20.2　　　 58200
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22802　　　12.3　　　　4159
３. <1321> 野村日経平均　　 15927　　 -42.3　　　 61120
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13070　　 -22.2　　　 69280
５. <1540> 純金信託　　　　 11182　　　-4.0　　　 24610
６. <1360> 日経ベア２　　　 11042　　 -23.4　　　 102.4
７. <1579> 日経ブル２　　　 10239　　 -22.7　　　 627.6
８. <1542> 純銀信託　　　　　9009　　 -24.3　　　 41210
９. <1306> 野村東証指数　　　8710　　　-9.9　　　　4131
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　5769　　　 2.5　　　　3467
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　5556　　　-7.4　　　 945.8
12. <1398> ＳＭＤリート　　　4058　　 809.9　　　2079.5
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　3812　　　20.3　　　2167.0
14. <1489> 日経高配５０　　　2653　　　30.5　　　　3398
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　2592　　 -62.4　　　　6078
16. <200A> 野村日半導　　　　2234　　　43.5　　　　3337
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2062　　 -32.4　　　 89330
18. <513A> ＧＸ防衛日株　　　2036　　 -36.2　　　　1022
19. <2036> 金先物Ｗブル　　　2018　　 -13.7　　　243400
20. <1541> 純プラ信託　　　　1863　　　31.5　　　 11110
21. <314A> ｉＳゴールド　　　1725　　　-2.0　　　 383.6
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1598　　　-8.9　　　　 168
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1580　　　18.4　　　 74370
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1580　　　-1.8　　　 404.0
25. <1328> 野村金連動　　　　1569　　　53.1　　　 19220
26. <1615> 野村東証銀行　　　1301　　 -46.7　　　 647.9
27. <2244> ＧＸＵテック　　　1227　　 209.8　　　　2932
28. <1356> ＴＰＸベア２　　　1221　　　-3.6　　　 126.3
29. <1320> ｉＦ日経年１　　　1197　　 -50.2　　　 60950
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1168　　 113.9　　　　1113
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　1069　　 -40.4　　　 772.5
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 886　　　12.0　　　 56430
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 837　　 -10.8　　　 60800
34. <2516> 東証グロース　　　 804　　 116.7　　　 607.3
35. <1308> 上場東証指数　　　 793　　　51.0　　　　4086
36. <2552> 上場リートＭ　　　 786　 13000.0　　　　2150
37. <1330> 上場日経平均　　　 762　　 -40.5　　　 61200
38. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 737　　　34.7　　　 67670
39. <2033> コスピブル　　　　 724　　　24.8　　　 74170
40. <1545> 野村ナスＨ無　　　 717　　 -15.1　　　 39330
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 671　　　46.5　　　　2089
42. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 670　　　60.3　　　　3421
43. <1358> 上場日経２倍　　　 626　　 -51.3　　　110450
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 596　　 -28.0　　　 27055
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 508　　 -44.8　　　 30860
46. <435A> ｉＦ日本配当　　　 496　　　35.5　　　　2477
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 492　　　13.1　　　　3018
48. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 483　　 -26.7　　　 72830
49. <282A> ＧＸ半導１０　　　 451　　　26.0　　　　1916
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 444　　 -21.6　　　 568.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース