ETF売買代金ランキング＝27日大引け
27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 156242 -20.2 58200
２. <1357> 日経Ｄインバ 22802 12.3 4159
３. <1321> 野村日経平均 15927 -42.3 61120
４. <1458> 楽天Ｗブル 13070 -22.2 69280
５. <1540> 純金信託 11182 -4.0 24610
６. <1360> 日経ベア２ 11042 -23.4 102.4
７. <1579> 日経ブル２ 10239 -22.7 627.6
８. <1542> 純銀信託 9009 -24.3 41210
９. <1306> 野村東証指数 8710 -9.9 4131
10. <2644> ＧＸ半導日株 5769 2.5 3467
11. <1568> ＴＰＸブル 5556 -7.4 945.8
12. <1398> ＳＭＤリート 4058 809.9 2079.5
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ 3812 20.3 2167.0
14. <1489> 日経高配５０ 2653 30.5 3398
15. <1329> ｉＳ日経 2592 -62.4 6078
16. <200A> 野村日半導 2234 43.5 3337
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2062 -32.4 89330
18. <513A> ＧＸ防衛日株 2036 -36.2 1022
19. <2036> 金先物Ｗブル 2018 -13.7 243400
20. <1541> 純プラ信託 1863 31.5 11110
21. <314A> ｉＳゴールド 1725 -2.0 383.6
22. <1459> 楽天Ｗベア 1598 -8.9 168
23. <1326> ＳＰＤＲ 1580 18.4 74370
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 1580 -1.8 404.0
25. <1328> 野村金連動 1569 53.1 19220
26. <1615> 野村東証銀行 1301 -46.7 647.9
27. <2244> ＧＸＵテック 1227 209.8 2932
28. <1356> ＴＰＸベア２ 1221 -3.6 126.3
29. <1320> ｉＦ日経年１ 1197 -50.2 60950
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1168 113.9 1113
31. <1655> ｉＳ米国株 1069 -40.4 772.5
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 886 12.0 56430
33. <1346> ＭＸ２２５ 837 -10.8 60800
34. <2516> 東証グロース 804 116.7 607.3
35. <1308> 上場東証指数 793 51.0 4086
36. <2552> 上場リートＭ 786 13000.0 2150
37. <1330> 上場日経平均 762 -40.5 61200
38. <1623> 野村鉄鋼非鉄 737 34.7 67670
39. <2033> コスピブル 724 24.8 74170
40. <1545> 野村ナスＨ無 717 -15.1 39330
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 671 46.5 2089
42. <1671> ＷＴＩ原油 670 60.3 3421
43. <1358> 上場日経２倍 626 -51.3 110450
44. <2559> ＭＸ全世界株 596 -28.0 27055
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 508 -44.8 30860
46. <435A> ｉＦ日本配当 496 35.5 2477
47. <2243> ＧＸ半導体 492 13.1 3018
48. <1367> ｉＦＴＰＷブ 483 -26.7 72830
49. <282A> ＧＸ半導１０ 451 26.0 1916
50. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 444 -21.6 568.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
