27日の日経平均株価は前日比96.88円（0.16％）高の5万8850.27円と4日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1439、値下がりは117、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を88.24円押し上げ。次いでコナミＧ <9766>が41.95円、ソニーＧ <6758>が40.95円、信越化 <4063>が31.75円、住友鉱 <5713>が21.39円と続いた。



マイナス寄与度は340.94円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が130.36円、ＳＢＧ <9984>が87.44円、ディスコ <6146>が23.87円、フジクラ <5803>が23.4円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は精密機器の1業種のみ。値上がり率1位は石油・石炭で、以下、鉱業、建設業、水産・農林業、その他製品、鉄鋼と続いた。



株探ニュース

