27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数436、値下がり銘柄数129と、値上がりが優勢だった。



個別ではＣｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、Ｗｅｌｂｙ<4438>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、タスキホールディングス<166A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、日本ファルコム<3723>、サスメド<4263>など13銘柄は昨年来高値を更新。ＡＣＳＬ<6232>、ヘリオス<4593>、ファンペップ<4881>、ジェリービーンズグループ<3070>、セレンディップ・ホールディングス<7318>は値上がり率上位に買われた。



一方、ユーソナー<431A>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、イノバセル<504A>、ＣＲＡＶＩＡ<6573>が昨年来安値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、海帆<3133>、スタメン<4019>、シンバイオ製薬<4582>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

