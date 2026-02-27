27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.1％減の3379億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.1％減の2402億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> 、ＮＥＸＴ 素材・化学 <1620> 、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> 、ＭＡＸＩＳ読売３３３日本株上場投信 <348A> など63銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が4.25％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が4.24％高、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> が4.04％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.91％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.53％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は6.43％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は3.67％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は3.42％安、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> は3.09％安、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> は3.03％安と大幅に下落した。



日経平均株価が96円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1562億4200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1840億8000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が228億200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が159億2700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が130億7000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が110億4200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が102億3900万円の売買代金となった。



