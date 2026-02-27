プロ野球×ポケモンコラボの「ポケモンベースボールフェスタ2026」開催決定
パ・リーグ6球団(北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス)とパシフィックリーグマーケティングは、ポケモンとタッグを組み「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」として、ポケモン特別演出試合を開催することを決定した。
『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる今年。ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合を開催するほか、球団のユニフォームを着せてもらったピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズの販売、「ポケモンGO」スペシャルイベントなどを実施する。特別演出試合ではピカチュウも各球場に来場予定。
