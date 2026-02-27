おととし（2024年）、首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件の首謀者とみられる男4人について、合同捜査本部は千葉県船橋市と白井市で起きた強盗傷害事件にも関与したとして、きょう再逮捕しました。

強盗傷害などの疑いで再逮捕されたのは、▼福地紘人容疑者（26）と、▼村上迦楼羅容疑者（27）、▼斉藤拓哉容疑者（27）、▼渡辺翔太容疑者（27）です。

合同捜査本部によりますと、4人は実行役らと共謀して、おととし10月8日の深夜から9日の未明にかけて、千葉県船橋市の住宅に侵入し、住人の高齢夫婦に暴行を加え、けがをさせたうえ、現金およそ970万円などを奪った疑いがもたれています。

また、4人はおととし10月16日の未明、千葉県白井市の住宅に侵入し、70代の女性と40代の娘に暴行を加え、けがをさせたうえ、現金およそ26万円などを奪った疑いがもたれています。

4人はこれらの事件の首謀者として、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で「デイダラ」などあわせて9種類のアカウント名を使い分けて、実行役らに「窓を蹴破れ」「縛って金のありかを聞け」などと指示を出していたとみられています。

4人は千葉県白井市の事件では、実行役らに「ベルトで背中を叩け」と指示したうえで、「本当に叩いているのか見せろ」と、音声通話からビデオ通話に切り替えるよう要求していたとみられるということです。

4人はおととし10月17日に千葉県市川市の住宅で起きた強盗傷害事件の首謀者として、すでに逮捕・起訴されているほか、おととし10月15日に横浜市青葉区で起きた強盗致死事件の首謀者としても逮捕・起訴されています。

合同捜査本部は、4人の認否を明らかにしていませんが、おととし首都圏で相次いだほかの強盗事件との関連についても調べています。