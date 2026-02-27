千葉県船橋市と白井市で２０２４年１０月に起きた「闇バイト」による強盗致傷事件に指示役として関与したとして、警視庁などの合同捜査本部は２７日、住所不定、無職福地紘人被告（２６）ら男４人を強盗致傷と住居侵入容疑で再逮捕した。

４人が同年８月以降に首都圏で１８件発生した強盗事件に関与したとみて、全容解明を進めている。

他に再逮捕されたのは、いずれも無職で住所不定、斉藤拓哉（２７）、東京都中央区晴海、村上迦楼羅（かるら）（２７）、仙台市青葉区上杉、渡辺翔太（２７）の３被告。

捜査関係者によると、４人は実行役らと共謀して２４年１０月８日夜〜翌９日未明、船橋市飯山満町の民家に侵入し、住人の８０歳代の夫と７０歳代の妻を殴って、胸の骨を折るなどの重軽傷を負わせた上、現金約９７０万円と通帳やキャッシュカードなどを奪った疑い。

同月１６日未明には、実行役らと共謀し、白井市中の民家で、住人の７０歳代の母親と４０歳代の娘の顔を殴り、粘着テープで手首を縛るなどして重軽傷を負わせ、現金約２６万円とキャッシュカード、軽自動車などを奪った疑いも持たれている。

４人は秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で、「デイダラ」「クロロ」など計９個のアカウントを使用。実行役に「襲うのは金を持ち逃げした家で、その金を回収しに行く仕事だ」などとうその内容を伝えた上で、アプリの通話機能を使って、「縛って金のありかを言わせろ」「指を曲げろ」と指示していたという。

船橋市の事件の被害品は都内の公園のトイレ内に隠され、回収役らを通じて、指示役に渡ったとみられる。両事件の実行役らは被害金の一部を報酬として受け取っていたという。

福地被告ら４人は、同年１０月に横浜市青葉区と千葉県市川市の住宅で起きた強盗事件に関与したとして、昨年１２月以降、強盗致死容疑などで計３回逮捕され、市川市の事件について起訴されていた。