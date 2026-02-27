2月25日、人気グループ・Snow Manの宮舘涼太と日本テレビ・黒田みゆアナウンサーの熱愛を『女性セブンプラス』が報じた。記事によると、2人は2025年から関係を深め、2026年に入ってからは、黒田アナが宮舘の自宅に足繁く通い、宮舘の自宅から仕事に通う姿もキャッチされている。

「宮舘さんはデビュー前から“ロイヤルキャラ”が定着して、メンバーやファンから『舘さま』の愛称で親しまれていました。Snow Manには、ラウールさんや目黒蓮さんなど、超人気メンバーが名を連ねていますが、宮舘さんも4月から初主演となる連ドラ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）がスタートするなど、波に乗っているところです。

連ドラの主題歌は、グループの新曲『SAVE YOUR HEART』。愛を『プログラム』に見立てた近未来型ラブソングで、楽曲名のとおり『包み込む愛』をイメージしています。ファンにとっては、熱愛報道が出たばかりの黒田アナが連想されることに、複雑な心境かもしれません」（芸能担当記者）

「舘さま」からの“包み込む愛”を独り占めした黒田アナは、日テレの若きエースだ。2021年に入社すると『news zero』『バゲット』などを経て、2023年4月から『DayDay.』のMCに就任している。

「黒田アナは、入社当時はかわいらしいビジュアルで、日テレのエース・水卜（みうら）麻美アナのような親しみやすさが特徴的でした。しかし、2024年ごろからは一気に垢抜けた印象となりました。顔がすっきりと引き締まり、ヘアメイクも流行りのシースルーの前髪に変えたこともあるのでしょう。

黒田アナは、Instagramで積極的に衣装を掲載しています。とくに注目されたのは、1月に投稿された、胸元が強調されたピンク色のノースリーブのドレス。局アナらしからぬ“ギリギリ”を攻めています。ボディラインが強調されるような服も多く、彼氏目線風に撮影されたプライベートショットも人気です。こうしたあざとさが宮舘さんの心を射止めたのかもしれません」（同前）

恋がイメチェンの原動力なのか。