堺雅人、17年ぶり舞台で主演 劇作家が感銘受けたエピソード明かす「これはワールドクラスな俳優だ」【スリーゴースト】
【モデルプレス＝2026/02/27】俳優の堺雅人が2月27日、都内で行われたPARCO PRODUCE 2026「スリーゴースト」製作発表会見に、劇作家のサイモン・スティーヴンス氏、演出家のショーン・ホームズ氏とともに出席。17年ぶりの舞台作品で主演を務める思いを語った。
【写真】堺雅人、美人女優とハグ
本作は、「トニー賞」「ローレンス・オリヴィエ賞」等の名だたる演劇賞を多数受賞し、世界を股にかけて活躍を続ける劇作家のサイモン氏が数年後の世界をテーマに書き下ろした新作戯曲。17年ぶりの舞台作品となる堺が主演を務める。
堺は「楽しい、新しい遊びに混ぜていただく子どものような気持ちでワクワクしております」としみじみ。一方で、舞台そのものについては「思い入れがびっくりするぐらいなくて」と打ち明けた。
「なんでないのかなと考えてみた」という堺は、「200人ぐらいの劇場、あるいは普通の稽古場で1対1のお芝居でずっと育ってきたので、これが基本の、当たり前のように、自分のお芝居をする上の主な筋肉になっていて」と自己分析。そして「どれぐらいの方にご覧になっていただくか、それが映画なのかテレビなのかの違いはあるにせよ、みんなで1対1、あるいはコミュニケーションを取るというのは、高校時代、大学時代に学んで『楽しいな』『すてきだな』と思ったことなので、当たり前のように、空気のようにやっていること」と芝居そのものの区別がないことを明かし、「まったく意気込みがない自分に驚いております」と語った。
17年ぶりに舞台作品に挑む理由を尋ねられても「理由はないんですよ。たまたまなかっただけ。別に嫌いなわけでもないですし。本当にないんですよ」ときっぱり。「フジテレビの番組で裁判所のシーンがあって、弁護士の役だったんですけど、舞台みたいだなと思って。傍聴席があって、相手がいて、そこでやりとりがあってっていうのが。そんな気がしたけど、だからといってやり方が変わるわけでもなく」と過去の出演作を懐かしみつつ、「『久しぶりに舞台だ』と言われて、なんかだんだん緊張してきましたね。失敗したらそのままバレちゃうよねって（笑）」と苦笑した。
堺の魅力については、サイモン氏が「ワールドクラスな名優と呼ばれる方たちと仕事をしてきましたが、そういった優れた俳優の方たちと仕事をする中で気づいたことが2つあります」と言い、「1つ目は、強固で強靭な思いと、全身全霊で仕事に向き合ってくださるということ。稽古場にも誰よりも早く来て、誰よりも遅く出るような、そしてよく考えて止まることなく全身全霊で取り組んでくださる方。その思いの強さであるとか全身全霊を込めてくださるところを雅人さんからも感じています」とコメント。
さらに「2つ目は戯曲と向き合う時に想像力と遊び心を持って取り組んでくださること。ワークショップに堺さんがお越しくださった時、我々は挨拶に来てくださるつもりだと思っていましたが、実際は飛び込んで参加して、一緒に遊んで探求してくださった。堺さんがやってくださった途端にそこに命が宿ったようで、『これはワールドクラスな俳優だ』と感銘を受けました」と堺を絶賛すると、堺は「絶対に遅刻ができないということがこれで分かりました（笑）」と冗談交じりに気を引き締めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堺雅人、美人女優とハグ
◆堺雅人、17年ぶり舞台で主演「たまたまなかっただけ」
本作は、「トニー賞」「ローレンス・オリヴィエ賞」等の名だたる演劇賞を多数受賞し、世界を股にかけて活躍を続ける劇作家のサイモン氏が数年後の世界をテーマに書き下ろした新作戯曲。17年ぶりの舞台作品となる堺が主演を務める。
「なんでないのかなと考えてみた」という堺は、「200人ぐらいの劇場、あるいは普通の稽古場で1対1のお芝居でずっと育ってきたので、これが基本の、当たり前のように、自分のお芝居をする上の主な筋肉になっていて」と自己分析。そして「どれぐらいの方にご覧になっていただくか、それが映画なのかテレビなのかの違いはあるにせよ、みんなで1対1、あるいはコミュニケーションを取るというのは、高校時代、大学時代に学んで『楽しいな』『すてきだな』と思ったことなので、当たり前のように、空気のようにやっていること」と芝居そのものの区別がないことを明かし、「まったく意気込みがない自分に驚いております」と語った。
17年ぶりに舞台作品に挑む理由を尋ねられても「理由はないんですよ。たまたまなかっただけ。別に嫌いなわけでもないですし。本当にないんですよ」ときっぱり。「フジテレビの番組で裁判所のシーンがあって、弁護士の役だったんですけど、舞台みたいだなと思って。傍聴席があって、相手がいて、そこでやりとりがあってっていうのが。そんな気がしたけど、だからといってやり方が変わるわけでもなく」と過去の出演作を懐かしみつつ、「『久しぶりに舞台だ』と言われて、なんかだんだん緊張してきましたね。失敗したらそのままバレちゃうよねって（笑）」と苦笑した。
◆劇作家、堺雅人に感銘受けたエピソード「これはワールドクラスな俳優だ」
堺の魅力については、サイモン氏が「ワールドクラスな名優と呼ばれる方たちと仕事をしてきましたが、そういった優れた俳優の方たちと仕事をする中で気づいたことが2つあります」と言い、「1つ目は、強固で強靭な思いと、全身全霊で仕事に向き合ってくださるということ。稽古場にも誰よりも早く来て、誰よりも遅く出るような、そしてよく考えて止まることなく全身全霊で取り組んでくださる方。その思いの強さであるとか全身全霊を込めてくださるところを雅人さんからも感じています」とコメント。
さらに「2つ目は戯曲と向き合う時に想像力と遊び心を持って取り組んでくださること。ワークショップに堺さんがお越しくださった時、我々は挨拶に来てくださるつもりだと思っていましたが、実際は飛び込んで参加して、一緒に遊んで探求してくださった。堺さんがやってくださった途端にそこに命が宿ったようで、『これはワールドクラスな俳優だ』と感銘を受けました」と堺を絶賛すると、堺は「絶対に遅刻ができないということがこれで分かりました（笑）」と冗談交じりに気を引き締めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】