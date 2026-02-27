堺雅人、17年ぶり舞台で主演 劇作家が感銘受けたエピソード明かす「これはワールドクラスな俳優だ」【スリーゴースト】

堺雅人、17年ぶり舞台で主演 劇作家が感銘受けたエピソード明かす「これはワールドクラスな俳優だ」【スリーゴースト】