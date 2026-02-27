◇卓球 ◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 第６日（２７日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール２７日＝宮下京香】世界ランク１１位のカットマン・橋本帆乃香（デンソー）が同８位のチェン・イー（中国）にゲームカウント０―３のストレート負けを喫し、８強に届かなかった。「一言で言うと、本当に感触の悪い試合でした。前回からすぐの対戦だったが、（相手の）対策の仕方がすごくて。前回得点できていたボールで全く得点できなくなっていて、こちらがリスクを冒さないといけない展開が多くなって、気持ちの部分で守りに入ってしまったのが一番の敗因」と悔やんだ。

ＷＴＴの大会では過去の対戦で３戦全勝。直近では今月上旬のアジアカップで対戦し、３―１で勝利していた。だが、今回は朝の練習場から多くのスタッフがチェンを囲み、橋本自身を警戒している様子を感じていた。第１ゲームから相手は長身１８０センチを生かした長いリーチで球を拾い、橋本のカットもいとわず返してきた。「前回はサーブ３球目だったり、カットそのもので得点できていた。劣勢でも自分の展開にできている感覚はあったが、今回は難しくて。１ゲーム目からやり方を徹底されていたのかな…いろいろ打開策を見つけてやっていたけど、自分のいい展開に持っていけなかった」と受け止めた。

チェンは中国の２１歳の有望株。今後も日本のライバルになっていく可能性も高い。「背が高いなという印象。振りも大きいし、王曼碰選手に近い感じがありました」と印象を語り、次戦でのリベンジを誓った。

４月２８日開幕の世界卓球団体戦（英国）の日本代表に選出された橋本。「団体戦は初めて。選んでいただけて本当にうれしいです」と思いを語った。張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）らとともに挑み、日本チームでは最年長の２７歳だが、「年は上だけど、経験値は自分より多く持っている選手もいる。何かあった時はまとめようと思いますけど、力がある選手が多いので。力を合わせて中国を倒せるように頑張っていきたいです」と決意。悔しさを大舞台での飛躍の糧にする。

◇シンガポール・スマッシュ 世界ツアー「ＷＴＴ（ワールド・テーブル・テニス）」において最も格付けが高いグランドスマッシュ。年間で最大４大会。今年は６〜７月に米国、８月に欧州、１０月にも中国で開催。男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの５種目を行い、世界ランクに関わるポイントも大きく、各種目優勝で２０００ポイント。賞金総額は１５５万米ドル（約２億４０００万円）、シングルス優勝者には、賞金１０万ドル（約１５００万円）。