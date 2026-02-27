三代目 J SOUL BROTHERSが、自身9度目となるドームツアー＜三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND 〜FOREVER 〜”＞の詳細を解禁した。

ドームツアー＜三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND 〜FOREVER 〜”＞は、6月6日の福岡・みずほPayPayドーム福岡での公演を皮切りに、東京、大阪、愛知にて4都市6公演の開催が予定されている。15周年のアニバーサリーイヤーを迎えた三代目 J SOUL BROTHERSがこれまで歩んできた軌跡と感謝を胸にMATEと駆け抜けるツアーになるという。

2025年のヤンマースタジアム長居に続き、2026年4月開催の味の素スタジアムでのライブ、そして3月18日にはミニアルバム『ONE』の発売を控え、2月27日よりリード曲「Through The RAIN」の先行配信がスタートした。本楽曲は、前進し続けるアンセムソングで、迷い・痛み・不安を“雨”になぞらえながらも約束の場所へ辿り着くまで自分のすべてを捧げて進むという決意を描いているとのことだ。

また、本日公開になったMVは、「雨」「湿気」「水」をキーワードに構築し、ミニマルでシックな空間の中に漂う“湿度”を通して、大人の色気を可視化。時間の表現にも特徴を持たせており、空中で静止する雨粒やクローンエフェクトによって、“時間が止まった世界”を視覚化した作品に仕上がっているという。

なおドームツアーのチケットは、3月2日15時よりファンクラブ先行がスタートする。

◾️＜三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND 〜FOREVER 〜”＞ 2026年6月6日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場15:00/開演17:00

2026年6月27日（土）東京・東京ドーム 開場16:00/開演18:00

2026年6月28日（日）東京・東京ドーム 開場15:00/開演17:00

2026年7月1日（水）、2日（木）大阪・京セラドーム大阪 開場16:30/開演18:30

2026年8月9日（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場14:00/開演16:00 ▼チケット料金

1.全席指定：\14,300（チケット代 \13,000＋税）

2.プレミアムチケット：\21,450（全席指定：\13,000＋アップグレード：\6,500＋税）

3.プレミアムチケット（オリジナルグッズ付き）：\28,600（全席指定：\13,000＋アップグレード：\6,500＋オリジナルグッズ：\6,500＋税）

※2.3 プレミアムチケットは三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約の購入者限定受付となります。

（EXILE TRIBE FC先行抽選予約は受付対象外となります） 詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40856/