イラストレーターのさわぐとまとさんの2つの投稿が、インスタグラムで合計2万以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「食う人ガチャ外したいちご」「遠距離恋愛になったパーカーのヒモ」…。身の回りの物や動物などを、ちょっとユニークな視点で切り取った1コマ漫画が次々と繰り出される作品に、読者からは「最高！」「和む絵だなあ」「本当にみんなこんな感じなのかも（笑）」などの声が上がっています。

思わず感情移入する「モノ」の本音

さわぐとまとさんは、インスタグラムで作品を発表しています。さわぐとまとさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

さわぐとまとさん「私が普段生活していて面白いと思った現象や想像を描いて、笑わせたかったからです。ほとんどの作品は、3年前くらいに完成させた物をそのまま再度投稿しています。ちなみに3年前は、作品をほぼ身内に見せていました。そのときも周囲に面白いと言ってもらえたのですが、改めて投稿すると何百倍もの方々にリアクションをいただけてうれしかったです」

Q.作品の中で、特にどの1コマが気に入っていますか。

さわぐとまとさん「どれも好きですが、一番思いがこもっているのは『食う人ガチャ外したいちご』です。これを描いたきっかけは、誕生日ケーキを食べたときです。私はいちごをお皿に避けてから食べていたのに対し、友人はそのまま食べていたのでいちごが崩れ落ちてしまいました。それを見たときに『いちごにも“人ガチャ”があるのかな』と思いました。この作品は日常の面白い現象という点で、私が現在連載している4コマ漫画のルーツにもなったアイデアです。何か深いことを言った気になっていますが、『話聞いてない部下』も好きです。話、聞いていないので」

Q.1コマ漫画のよさや魅力を、どのようなところに感じていますか。

さわぐとまとさん「1発でバチッと笑いをキメられるところです。1枚絵で笑わせることは難しいけれど、そこにタイトルが入るだけで笑わせられますし、感心させることもできます。逆に、タイトルに対してイラストがさらに面白いときも同じです。この2点がうまくハマったとき、みんなからウケる一番いい作品ができると思っています」

Q.1コマ漫画を描く際に、特にこだわっているポイントは何ですか。

さわぐとまとさん「タイトルとイラストがかみ合っているか、です。4コマ漫画は『起承転結』があるので、途中で意味不明な内容が入っても持ち直せますが、1コマ漫画は最初から『結』なので、見た人に『意味が分からない』と思われてしまうと、そのまま終了してしまいます。また、私の作品は日常の光景を面白く言い回していることが多いので、普通のイラストをタイトルでいかに笑わせられるかもよく考えています。タイトルを付けるときは奇をてらいすぎると伝わらないので、『遠距離恋愛になったパーカーのヒモ』のように絶妙な共感ラインを突くように考えます」

Q.今後も1コマ漫画を制作する予定はありますか。

さわぐとまとさん「正直、4コマ漫画より1コマ漫画の方が得意なので、2年越しに改めて制作してみたいなとは思っています。アイデア自体はたくさんあるので、できるだけ形にして投稿し、笑われたいです。また最近は、講談社の『シリウス』さんのSNSでも4コマを連載させていただいているので、4コマも1コマもさらにたくさんの方々に見てもらいたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

さわぐとまとさん「『おにぎりの気持ち、分かる！』『いちごさんごめんね』など、作品に対する共感の声がたくさんありました。私は日常のモノを見ると『この子はこう思っているのかな』と思わず考えてしまうので、その視点をみんなが分かってくれることがとてもうれしいです。みんなが思わず感情移入してしまうような作品をもっと作りたいですね」