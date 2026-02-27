2026年2月27日、東京都千代田区のセレブが取り扱う携帯型シートベルト補助「スマートキッズベルト」の需要拡大が発表されました。

春休みの帰省や新生活の送迎が増える時期に、車内安全を見直す家庭が増えているタイミングです。

国内出荷累計約120万個を突破した実績があり、短時間で装着できる機動力が注目されています！

セレブ「〔国内正規品〕スマートキッズベルトB1092」

発表日：2026年2月27日国内出荷累計：約120万個（2026年1月時点）商品名：〔国内正規品〕スマートキッズベルトB1092輸入販売元：メテオAPAC株式会社

セレブは、＋ONEC、MIRACOCO、LaDunなどのブランドを展開する企業です。

同商品は、チャイルドシート卒業後の体格に合わせてシートベルト位置を調整する携帯型補助アイテムです。

進級や進学で移動パターンが変わる3月前後に、複数の車で使い分けしやすい点が評価されています。

国内基準適合と安全認証のポイント

安全認証：Eマーク適合適合基準：ECE-R44/04国内位置づけ：道路交通法における幼児用補助装置の適合品

画像でも強調されているEマークは、車両関連製品の適合確認で重視される指標です。

日本・米国・欧州基準をまたいだ安全検証を通過しているため、短距離送迎でも判断材料が明確です。

新年度前の安全確認に向く情報設計。

携帯性と収納性の実用スペック

本体重量：約120g最短サイズ：クリップ部含む約42cm／除く約35.5cm最長サイズ：クリップ部含む約63cm／除く約56cm

約120gは卵2個ほどの重さで、常備しても車内の収納を圧迫しにくい重量です。

グローブボックスやドアポケットに収まりやすい形状なので、急な乗車でも取り出しがスムーズです。

装着機会が増える春休みに相性の良い仕様です！

春の送迎で活きる装着と乗り換え対応

適応体重：15kg以上〜36kg以下目安年齢：3歳〜12歳対応環境：自家用車・レンタカー・タクシー・バス

雨の日の送迎では、傘を持ったまま大きな座席を付け替える負担が増えやすい場面です。

同商品は持ち運び前提の構造なので、祖父母の車やサブカーへの乗り換えに対応しやすくなっています。

進級時期に増える「今日は別の車で移動したい」という要望にも合わせやすい運用です。

柔軟な乗り換えに対応中。

新生活前に確認したいセット内容と購入条件

販売価格：3,780円（税込）メーカー希望小売価格：5,478円（税込）セット内容：本体1個・専用収納ポーチ1個・取扱説明書・クリップ外し

価格差が明示されているため、購入タイミングを比較しながら準備計画を立てやすくなっています。

クリップ外しが同梱される構成なので、日常の着脱動作を短縮しやすい点も実用的です。

春の帰省前に1セット、送迎用サブ車に追加で1セットという分散運用もしやすい商品設計です。

車移動の安全対策は、続けやすさと認証情報の両方を押さえるほど家族の負担が減ります。

スマートキッズベルトは、軽量性と国内基準適合を同時に満たしながら、春の移動増加に合わせやすい一品です。

【春休みと新生活の送迎を安全に変える軽量設計！

セレブ「〔国内正規品〕スマートキッズベルトB1092」】の紹介でした。

よくある質問

Q. スマートキッズベルトの適応体重は何kgですか？

15kg以上36kg以下です。

Q. 目安年齢は何歳ですか？

3歳から12歳が目安です。

Q. 販売価格はいくらですか？

3,780円（税込）です。

Q. 本体の重さはどのくらいですか？

本体重量は約120gです。

