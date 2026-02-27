名古屋新名物と温泉モチーフの共演がかわいい！JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」

名古屋駅で人気の生スイーツ「ぴよりん」が温泉モチーフになって、2026年2月10日（火）から3月2日（月）までの期間限定フェアとして登場します。

会場は東京駅〜新大阪駅の対象店舗で、ふだん名古屋以外では手に取りにくい「温泉ぴよりんおでかけセット」も販売される企画です。

グルメ、雑貨、レシート応募キャンペーンまで一体で楽しめる構成なので、駅ナカの買い物時間そのものが旅気分に変わります。

JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」

開催期間：2026年2月10日（火）〜2026年3月2日（月）展開商品数：20品フェアテーマ：ぴよりん×温泉旅

開催場所：東京駅〜新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」ほか対象店舗。

JR東海リテイリング・プラスは、東京駅・静岡駅・名古屋駅・新大阪駅などで土産や鉄道グッズを展開する運営会社です。

「ぴよりん」は名古屋コーチン卵を使ったプリンをババロアで包み、ひよこ型に仕上げた名古屋発の生スイーツです。

今回のフェアは、定番ぴよりんのかわいさに温泉旅のモチーフを重ねて、駅ナカで季節イベントとして楽しめる内容に仕立てられています。

温泉ぴよりんおでかけセットの販売内容

商品名：温泉ぴよりんおでかけセット（定番ぴよりん／温泉ぴよりん）価格：1,200円（税込）東京駅抽選申込期間：2026年2月10日（火）〜2月15日（日）23:59東京駅受取日：2026年2月24日（火）・2月25日（水）16:00〜19:00静岡駅販売日：2026年2月26日（木）11:30以降岐阜駅受取日：2026年2月27日（金）11:00〜16:00

温泉ぴよりんは、名古屋コーチン卵の濃厚プリンにオレンジとキャロットのジュレを重ね、オレンジとキャロットのババロアで包んだ構成です。

胸元の温泉マークがアクセントになり、定番ぴよりんと並べたときに“旅先限定”らしい特別感がくっきり出ます。

見た目のかわいさだけで終わらず、柑橘の爽やかさとにんじん由来の自然な甘みが重なる後味もこのフェアならではです。

断面でわかる温泉ぴよりんの味設計

断面は外側のやさしい色合いのムース、中央の赤橙色のジュレ層、下部のスポンジ層がはっきり分かれ、食感の変化を一口ごとに楽しめる構成です。

温泉上がりをイメージした軽やかなフルーティー感があり、重たくなりすぎないので移動中のスイーツにも合わせやすい仕上がりです。

東京駅・岐阜駅の事前抽選フロー

東京駅と岐阜駅ではTOKAI STATION POINTアプリの購入券抽選を使う方式で、クーポンを開いて使用済み表示になると申込完了です。

受取時間が決まっている分、駅ナカでの待ち時間を減らしながら計画的に受け取れる運用です。

温泉モチーフのオリジナルグッズ

巾着2枚セット：1,210円（税込）ミニトートバッグ：2,750円（税込）温泉タオル：880円（税込）Tシャツ（S・M・L）：各4,400円（税込）

グッズは木桶、湯けむり、暖簾といった銭湯記号をデザインに取り込み、ぴよりんの丸いフォルムと相性のよいパステル配色で統一されています。

旅先で使える巾着やタオルが中心なので、観賞用だけでなく実用アイテムとして選びやすいラインアップです。

ロッカーキー風アクリルキーホルダー

ロッカーキー風アクリルキーホルダーは全6種で、スパイラルリングや鍵型チャームが“温泉施設の鍵”らしさを演出する設計です。

単品990円（税込）のブラインド仕様に加え、BOX販売5,940円（税込）では全種類をそろえられる展開になっています。

牛乳瓶のフタ缶バッジ

牛乳瓶のフタ缶バッジは全5種で、いちご牛乳・メロン牛乳・コーヒー牛乳など湯上がり売店の定番を連想しやすい配色が魅力です。

丸型の小ぶりサイズなので、ポーチやサコッシュのワンポイントにも使いやすい仕様です。

温泉地をイメージした限定フード展開

とり天サンド：398円（税込）米サンド 豚の味噌漬け（信州味噌使用）：370円（税込）米サンドタレカツ丼風：375円（税込）そばめし（マヨネーズ入り）：210円（税込）

大分・信州・新潟・兵庫など各地の食文化を片手で食べやすい駅ナカ仕様に落とし込み、移動中でも地域性を味わえる構成です。

共通ラベルにぴよりんデザインを入れることで、フード売場全体がフェアの一体感を持つ見せ方になっています。

ぴよりんコラボのパン・焼き菓子4種

パン・焼き菓子は「ぴよりんのクリームボックス プリン味」「港シフォン ミルクコーヒー味」「ぴよりんの湯上り 牛乳風ベーグル」「ぴよりんのミルクコーヒーバウム」の4品です。

港シフォンは2月17日（火）発売で、湯上がりの一杯を連想させるミルクコーヒー系フレーバーがフェア全体の温泉テーマと自然につながります。

個包装中心のため土産にも使いやすく、駅での乗車前購入との相性が高い商品群です。

レシート応募キャンペーンと当選景品

応募条件：伊藤園商品（チルド・嗜好品除く）を含む税込700円以上の購入レシートレシート有効期間：2026年2月10日（火）〜3月2日（月）応募締切：2026年3月5日（木）23:59A賞：ぴよりん手作り体験コースB賞：ぴよりん温泉グッズ サウナハットC賞：お〜いお茶600ml 1ケース（24本）

飲料棚の商品を組み合わせるだけで応募条件を満たしやすく、フェア商品との同時購入を後押しする導線になっています。

食べる楽しさに加えて体験型景品まで用意されているため、購入後にもイベント参加感が続く企画設計です。

「温泉ぴよりんおでかけセット」で話題性を作りつつ、駅ナカで買いやすいフードと雑貨で回遊性を高めたフェア構成です。

東海道エリアを移動するタイミングに合わせて立ち寄ると、温泉旅モチーフの世界観を短時間でまとめて楽しめます。

【名古屋新名物と温泉モチーフの共演がかわいい！

JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」】の紹介でした。

