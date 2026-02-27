ねこの日を17商品で満喫！ファミリーマート「mofusandコラボ ファミリ〜にゃ〜ト大作戦2026版」

2月22日の「ねこの日」に向けて、ファミリーマートが「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を2026年2月10日（火）から全国約16,400店で展開します。

今年はmofusandとの初コラボを含む全17種類がそろい、スイーツ・パン・お菓子・日用品まで猫モチーフで統一された企画です。

売場を見た瞬間に世界観が伝わるラインアップで、買い回りそのものを楽しめるシーズン企画になっています。

ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！2026」

開催開始日：2026年2月10日（火）実施店舗：全国のファミリーマート約16,400店展開商品数：17種類テーマ日：2月22日「ねこの日」

ファミリーマートは、全国で店舗を展開するコンビニエンスストアチェーンです。

「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」は、2月22日のねこの日に合わせて店内横断で商品をそろえる季節企画です。

2022年の取り組み開始以降に売上を伸ばし続けている人気施策で、今年は4回目の開催となります。

猫モチーフを細部まで取り入れた商品設計が特徴で、見た目のかわいさと選ぶ楽しさを同時に味わえる構成です。

ファミリ〜にゃ〜ト大作戦2026の全体ラインアップ

開催回数：4回目mofusandコラボ商品数：13種類

キービジュアルはコーラルピンクの背景に肉球柄を散らし、店頭で一目で企画を認識しやすい配色です。

食パンやカップを抱えたmofusandの猫キャラクターを中心に据える構図で、食品企画とキャラクター企画の接点が明快です。

「肉球タルト（いちご＆チョコ）」や「肉球すいーとぽてと」など、形そのものに猫らしさを入れた商品が並びます。

棚の前で商品比較をする時間までイベント体験に変わる、コンビニ企画らしい作り込みです☆

mofusand初コラボの菓子・ドリンク4商品

掲載商品数：4種類発売開始：2026年2月10日（火）

この一覧は、人気既存ブランドに猫デザインを重ねたコラボ商品の見どころをひとまとめに確認できる構成です。

菓子とドリンクを同じトーンで見せることで、レジ前のついで買いから飲料棚まで買い回りしやすくなっています。

ハッピーニャーン

猫の表情を前面に出したパッケージで、手に取った瞬間に「ねこの日」企画と伝わる設計です。

ラムねこハイチュウ

定番ソフトキャンディの食感はそのままに、限定デザインで季節企画の特別感を加えた一品です。

ニャン者めし鋼 ピーチ味

ハード食感グミのブランド特性と猫モチーフを組み合わせ、スナック系の購買層にも広げた商品です。

午後の紅茶 おいしい無糖

食事系にも甘味系にも合わせやすい無糖茶をラインアップに入れることで、企画全体の選択幅を広げています。

Coony監修とヤマト運輸コラボの注目商品

掲載カテゴリ数：2カテゴリ掲載商品例数：4商品

Coony監修商品はイラストの線の柔らかさを活かしたデザインで、パッケージを保管したくなる仕上がりです。

ヤマト運輸コラボ商品は黒猫モチーフとの親和性が高く、既存ブランドの記号性を猫企画の文脈に自然に接続しています。

「くろねこデリーヌ」や「クロネコのオムレット」のように、名前と見た目の両方でテーマを回収している点も明快です。

食品と日用品を同列で見せる編成により、売場を回るほど企画のストーリーが立ち上がる設計になっています。

ファミペイ連動キャンペーンと限定ノベルティ

アクリルチャーム配布期間：2026年2月10日（火）10:00〜2月23日（月）アクリルチャーム種類数：4種

対象アイスを2個同時購入すると、ファミリーマート限定デザインのmofusandアクリルチャームが1個もらえる企画を実施中。

チャームは猫たちのポーズがそれぞれ異なり、複数集めたくなるコレクション性を持たせたデザインです。

ファミペイスタンプ企画の賞品内容

ファミペイ提示で対象商品を購入するとスタンプが貯まり、描き下ろしマルシェバッグが22名、ファミマポイント222円相当が200名に当たります。

スタンプ企画のキャンペーン期間は2026年2月10日（火）から2月23日（月）まで、応募期間は2月27日（金）までです。

オンライン施策では「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」を3,850円（税込）で展開し、予約は2月10日10:00から2月23日23:59まで受け付けます。

あわせてペットフードドライブも2月10日から3月2日まで実施し、9店舗で回収したフードを保護猫支援に活用予定です。

食品・日用品・アプリ企画まで同時に動くため、単品購入でもまとめ買いでも楽しみ方を作りやすい特集です。

見た目のかわいさだけでなく、限定性やコレクション性、支援企画まで含めて体験の密度が高いシーズン施策です。

【ねこの日を17商品で満喫！

ファミリーマート「mofusandコラボ ファミリ〜にゃ〜ト大作戦2026版」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！2026」はいつから開催ですか？

2026年2月10日（火）から開催です。

Q. 今回は全部で何種類の商品が登場しますか？

ねこモチーフのオリジナル商品が全17種類登場します。

Q. アクリルチャームはどうすればもらえますか？

対象アイスを2個同時購入すると、mofusandオリジナルアクリルチャームを1個受け取れます。

Q. ファミペイスタンプ企画の特典は何ですか？

描き下ろしマルシェバッグと、222円相当のファミマポイントが抽選で当たります。

