TBS熊崎風斗アナウンサー（36）が27日に自身のインスタグラムを更新。ミラノ五輪金メダリストとのツーショットを公開した。

「オリンピック王者になる約1年前取材していた戸塚優斗選手」「この時は自分が五輪を担当することも、ハーフパイプの実況をすることも決まってなかったけど、あの日の言葉が、あの日の取材が、五輪の実況に確実に繋がりました！金メダルおめでとうございます！かっこよかった！」「#戸塚優斗選手#ミラノコルティナオリンピック#高鷲スノーパーク」と記し、以前に岐阜県郡上市の高鷲スノーパークでミラノ五輪男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗（24＝ヨネックス）を取材した際の写真を披露。

フォロワーからは「熊崎さんの実況にはビックリ！青野さんと息ぴったりで最高でした」「こういう地道な取材があのスーパー実況に繋がったんですね」「実況とても分かり易くて最高でした！」「見てほしいポイントやスロー映像のときの解説者とのやり取り聞きやすかったです！」「ハーフパイプ観てましたが瞬時に技名全部出てきてとんでもなく努力されたのが伝わってきて凄いなあと思いました」などのコメントが寄せられている。