ソロアーティスト I See.が、2ndシングル「finger prints」を本日2月27日に配信リリース。また、本日19時に同曲のMVも公開される。

I See.は、声そのものを軸に楽曲世界を構築するソロアーティスト。バンドサウンドと打ち込みを横断しながら、日常に潜む違和感や感情の機微を、余白を残した言葉選びとメロディで描き出す。

本楽曲は、“幸せの正解はひとつではない”というテーマを掲げ、指紋が一人ひとり異なるように、幸福のかたちもまた多様であるというメッセージが込められている。

静かな導入から始まり、後半にかけてサウンドの厚みと歌声の熱量を増幅。〈螺旋のように重ねていく歪な二人だけの色〉というフレーズでは、一人ひとりの違いを認め合う“孤独の肯定”を表現している。

また、MVのディレクションは映像ディレクター RAFBOYが担当。素顔を明かさないスタイルを貫くI See.の姿を、逆光のストリートロケーションで切り取った映像となっており、アーティストの匿名性とミステリアスでリアルな世界観を際立たせる内容に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）