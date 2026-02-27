チャイナヘア風「ぴよりん」が春節をお祝い！　3日間限定「横浜春節祭ぴよりん」が新横浜で販売

名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念し、JR新横浜駅直結の商業施設・キュービックプラザ新横浜にて、2026年3月13日から15日までの3日間限定で、神奈川県初の限定ぴよりん「横浜春節祭ぴよりん」を販売する。

※すべて価格は税込み

横浜でも盛大に祝う春節！ 赤い飾りや爆竹を使うようになったわけ

春節は、中華圏における旧暦の正月。日付は太陰暦で決めるため、現代で使われている太陽暦では毎年日付が異なり、2026年は2月17日だった。国によって日数が異なるが、そこから数日間が連休となる。中国では爆竹や花火、色とりどりのランタンなどで盛大に祝うのが恒例だ。

中国の伝説によると、昔々、大晦日に「年」という怪物が現れ、人々や家畜を食べるなどして恐れられていたという。人々は「年」を追い払うため、「年」が嫌がる赤い色の飾りつけや、爆竹、火で追い払ったそう。諸説あるが、これが春節の由来のひとつとされている。

横浜中華街では1986（昭和61）年から春節を祝う催しが始まり、2026年は記念すべき40回目。横浜中華街の春節を横浜地域全体で祝うプロジェクト「横浜春節祭2026」は、2026年1月20日から3月3日にかけて開催され、中華の伝統工芸「巨大ランタンオブジェ」の展示や、花火、獅子舞などで盛り上げる。

「ぴよりんランタン」

キュービックプラザ新横浜では、10階のアトリウムに提灯やランタンが彩るフォトスポット「ミニ中華街」が登場。その中に「ぴよりんランタン」が設置されていて、これをきっかけに「横浜春節祭ぴよりん」が誕生した。

桃のジュレと杏仁風味のババロアで中華風「ぴよりん」

「横浜春節祭ぴよりん」は、名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンと桃のジュレを、杏仁風味のババロアで包み、白いスポンジのクラムをまとわせた。春節らしさを表現するため、中華風のお団子ヘアをイメージして、頭にチョコレートの花飾りをのせている。

横浜春節祭ぴよりん（紫）

横浜春節祭ぴよりん（ピンク）

横浜春節祭ぴよりん断面

定番の「ぴよりん」と「横浜春節祭ぴよりん」をセットにした「横浜春節祭ぴよりんおでかけセット」を、各日200セットずつ販売。羽と花飾りの色は紫またピンクの2種類で、ランダムでの引き渡しとなる。 JR東海グループ共通ポイントアプリ「TOAKI STATION POINT」内で事前抽選が行われ、当選すると購入可能。2026年2月16日から3月1日まで抽選受付中。事前抽選の未引取り分等を対象に、再販売抽選も実施されるとのこと。詳しくは公式サイトをチェック。

横浜春節祭ぴよりんおでかけセット 1200円

会場では、人気のぬいぐるみやシュガーなどのグッズや菓子類も販売される。商品はなくなり次第終了となるのでお早めに。

ふわもこぬいぐるみ 1980円

ぴよりんシュガー 1200円

ぷっくりマグネット 550円

