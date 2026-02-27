【脳トレ】「215 ÷ 5」は2倍して10で割ったらあっという間に答えが出せちゃう！ 魔法のテクニック
数字をあえて「大きく」して解く「脳トレ算数クイズ」！
「÷5」という計算は、あるステップを踏むだけで、誰でも暗算マスターになれる問題です。
215 ÷ 5 = □
ヒント：5で割る代わりに「2倍して10で割る（小数点を左にずらす）」！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
「5で割る」計算をするときは、「2倍して10で割る」と考えるのが一番の近道です。なぜなら、「÷5 = × 2 ÷ 10」と同じだからです。今回の「215 ÷ 5」でやってみましょう。
215を2倍します。
215 × 2 = 430
出た答えを10で割ります（0を1つ消すだけ！）。
430 ÷ 10 = 43
「÷5」は、割るよりも「2倍して、小数点を左に1つ動かす」と覚えるのが実用的です。
一見複雑そうな数字でも、この2ステップさえ踏めば、ミスなくスピーディーに答えにたどり着けますね。脳の回転を速くするのにぴったりのテクニックです！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
