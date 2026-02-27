タレント・起業家の小島瑠璃子が、芸能活動と新事業で奔走する中、2歳の息子と久しぶりにゆっくりした時間を過ごし、「会えなくてしんどかった」と母の顔を覗かせる場面があった。

【映像】こじるり、初公開の息子との様子

2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と呼ばれた小島。2023年に活動を休止して中国へ留学。結婚と出産を経て、2025年に個人事務所を立ち上げて2年半ぶりに芸能活動を再開し、現在は芸能とお茶事業、子育ての“三本柱”が軸となっている。

2月26日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、“人生再スタート”を切った小島に密着。芸能とお茶事業で多忙を極める中、千葉県内の公園で2歳の息子と久しぶりにゆっくりと過ごすプライベートな様子が公開された。

多忙のため“親子の時間”を2週間作れなかったそうで、小島は「（お茶の事業で）まるまる忙しかったので、久しぶりに息子とゆっくり過ごせてます」と笑顔を見せ、公園で遊ぶ息子に優しく語りかける。また、「息子との時間があまりに少なくなっちゃったのが辛すぎて、『やっと会えた』っていう感じですね」と、母親としての切実な思いを明かした。

さらに小島は、「2週間のちょうど真ん中ぐらいで、私がすごく寂しくなっちゃって。本当にしんどかった」と、息子に会えない期間の辛さを吐露。一方、息子は「ケロッとしてて、『おお、ママ』みたいな感じ（笑）」と、温度差があったことを語った。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。