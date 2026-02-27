ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）ペアの演技をあらためて解説した。

りくりゅうは16日（日本時間17日）に行われたフリーで、SP5位から大逆転。悲願の金メダルを獲得した。高橋さんはかつて木原とペアを組んでおり、14年ソチ五輪に出場。かつてのペア相手が臨んだ大舞台を、高橋さんは解説席から見守った。

「正直言って、異次元でした。元々、練習でも世界一のレベルはあって、ミラノの練習でも一度、ノーミスの演技をしているんですよ。（銀メダルを獲った）団体戦も素晴らしいを超えてました」

その上で、「…が、フリースケーティング、これはどうやってやったか分からない。何を考えてやっていたんだろう。きっと、無心でこれまで積み重ねてきたものがここで爆発したんだろう」と話し、10日たっても興奮は冷めやらない様子。「地球上で起こりうる奇跡の中でも、私はスケートが大好きなので、スケートが起こした奇跡の大爆発にやられました」と続けた。