25Æü¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦Ãæ¾¾¤³¤È¡¢È¯ÌÀ²È¡¦¼Â¶È²È¤ÎÃæ¾¾µÁÏº¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÆÃµö¤òÆó·ï¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¾¾¤µ¤ó¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÆÃµöÄ£¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉõÅû¤ò2ÄÌ¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡Öº£Æü¤âÆÃµöÆó·ï¼è¤ì¤¿¡×¤È¡¢2¤Ä¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÈ¯ÌÀ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃæ¾¾¤µ¤ó¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¾¾¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÆÃµö¼èÆÀ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ À¸³¶¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤é¤ì¡¢Å·ºÍ¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öº£Æü¤â¡ª2·ï¤â¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤ª½Ë¤¤¤ä¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û