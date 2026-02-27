【ユーハイム】春を彩るピンク色のポケモンたちが大集合！ ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる「ユーハイムスプリング」
春にぴったりなピンク色のポケモンたちが大集合！
シンプルな原料と菓子職人の技術を生かしたお菓子作りで親しまれる「ユーハイム」。この春、ピンク色のポケモンたちが登場するスプリングコレクション「ユーハイムスプリング」が期間限定で販売されます！
「ユーハイム」はお菓子の製造工程に、食品添加物を使わない「/0(スラッシュゼロ)」のお菓子にこだわって作っています。どれも健康的な商品で、安心して食べることができます！
今回のテーマは「-ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる- ユーハイムスプリング」。『ポケットモンスター』シリーズの舞台となるさまざまな地方から、春を彩るピンク色のポケモンたちを合わせて全14匹が大集合。出会いの春にちなみ、各地方のピンク色のポケモンたちと出会えるかわいらしいパッケージでお届け！
オンラインショップ・実店舗両方で取り扱いしています。
見た目もかわいい食べてもおいしいお菓子をご紹介
「ミニバウムクーヘン（8個入）」は、丁寧に焼きあげたバウムクーヘンをかわいらしいサイズにカット。個包装はピカチュウ、チェリム、シキジカ、ニンフィア、ヌイコグマが集まっているデザインです。
「ビスケットアソート（110g入）」は、素材の風味を生かしたビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れました。ピカチュウのかたちのビスケットもポイントです！
「バウムクーヘン（1個入）」は、卵と砂糖、小麦粉、アーモンドパウダーにバターを合わせ、丁寧に焼きあげたバウムクーヘン。色々なポーズのラッキーがデザインされたパッケージに入れてお届け。
「ミニチョコバウム(ホワイト)（3個入）」は、かわいらしいサイズのバウムクーヘンをホワイトチョコレートでコーティング。ピッピがデザインされたパッケージに入れてお届け。側面をよく見るとピカチュウも…？
ひとくちサイズのバタークッキーとチョコクッキーの2種類をプリンのデザイン缶に入れました。個包装のデザインはプリンのポーズ違いで8種類（ランダム封入）。
バターが香るさくさくのひとくちサイズのクッキー。個包装のデザインはピカチュウ・サニーゴ、ピカチュウ・ラブカス、ピカチュウ・チェリム、ピカチュウ・ミブリムの4種類（ランダム封入）。
「スティックバウム」は、丁寧に焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットしました。個包装のデザインはピカチュウ、ヤドン、ニンフィア、ナカヌチャンの4種類（ランダム封入）。4個入りと6個入りがあります。
ピンク色のポケモンたちが春の訪れを彩る「ユーハイムスプリング」。ギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。
Text：中川葉月
