「APA」はなんの略？大学生なら一度は聞いたことがあるはず...！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「APA」はなんの略語？
「APA」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、論文やレポートに関する言葉です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「American Psychological Association（米国心理学会）」を略した言葉でした！
「APAスタイル」は、学術論文などのアカデミックな文章で、参考文献を記載する際に用いる表記スタイルのひとつです。
書籍なら「著者. （出版年）. 書名. 出版社名. 」、論文「著者. （出版年）. 論文名. 雑誌名，巻数（号数），ページ．DOI」のように表記します。
APAスタイルのほかにも「MLAスタイル」や「シカゴスタイル」などの表記スタイルがありますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部