女優の吉井怜が２７日までにＳＮＳを更新。夫で俳優の山崎樹範が誕生日を迎えたことを報告し、夫婦ショットを公開した。

自身のインスタグラムに「しげさん（＠ｚａｋｉｎｏｒｉ９ ）の誕生日」と山崎の誕生日を報告すると、夫婦ショットをアップした。続けて「今日は私が！と久しぶりにご飯を作ってみたら自分の手際の悪さに泣きそうになった それでも、美味しいと食べてくれてありがとう」と夫婦の仲睦まじいエピソードを披露し、「しげさん出演中の舞台『＃白雲の城』は明治座公演を終え、３月４月は愛知、大阪、福岡公演へ」と記した。

最後に「俳優として尊敬してやまない。夫として感謝してもしきれない。 しげさんにとって５２歳が充実した日々であればそれだけで嬉しい」と感謝の言葉をつづり、「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ」と締めた。

この投稿に「ただただ素敵だなぁ〜 おめでとうございますしげさまさま！」「尊敬してやまない れいちゃんの気持ちが、素敵です」「山崎さん お誕生日おめでとうございます ステキなご夫婦 いつまでもお幸せに」などのコメントが寄せられている。