女優の大塚千弘（３９）が２７日、第２子を出産したことを発表した。

自身のインスタグラムを更新し、「皆様⁡お久しぶりです！お元気ですか？私事で大変恐縮ですがこの度、第２子を出産致しました」と報告。

「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな 兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました」と喜びをつづり、「産まれてきてくれた、小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います。妊娠出産と、支えて下さった皆様ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします」と記した。

大塚は、俳優・鈴木浩介（５１）と２０１５年に結婚。２１年５月に第１子を出産していたことを公表した。

【投稿全文】

皆様 お久しぶりです！お元気ですか？

私事で大変恐縮ですがこの度、第２子を出産致しました。

予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな

兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました。

産まれてきてくれた、小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います。

妊娠出産と、支えて下さった皆様ありがとうございます。

そしてこれからもよろしくお願いいたします