大塚千弘、第２子出産「小さな小さな大事な命を大切に育てていきたい」俳優・鈴木浩介と１５年に結婚
女優の大塚千弘（３９）が２７日、第２子を出産したことを発表した。
自身のインスタグラムを更新し、「皆様お久しぶりです！お元気ですか？私事で大変恐縮ですがこの度、第２子を出産致しました」と報告。
「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな 兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました」と喜びをつづり、「産まれてきてくれた、小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います。妊娠出産と、支えて下さった皆様ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします」と記した。
大塚は、俳優・鈴木浩介（５１）と２０１５年に結婚。２１年５月に第１子を出産していたことを公表した。
【投稿全文】
皆様 お久しぶりです！お元気ですか？
私事で大変恐縮ですがこの度、第２子を出産致しました。
予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな
兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました。
産まれてきてくれた、小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います。
妊娠出産と、支えて下さった皆様ありがとうございます。
そしてこれからもよろしくお願いいたします