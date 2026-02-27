パドレスの松井裕樹投手が日本時間27日、WBC辞退した経緯や心境を明かしました。

今キャンプ中に左内転筋を痛めた松井投手。26日にはWBC出場辞退が正式に発表され、侍ジャパンは追加で中日の金丸夢斗投手を招集しました。そして発表から翌日、チームの練習前に、松井投手が取材に応じ、辞退を決断した現在の心境について明かしました。

松井投手はまず「葛藤はすごくあったんですけど、状態でみたら、まあ即断というか、即決というか、次に行く選手の為にも、早く決断した方が良いと思いましたし、僕もこのまま合流する事が日本代表にプラスになるとは思えなかったので、その部分は、葛藤の部分はあったんですけど、状態を考えてという事です」と語ります。左内転筋を痛めた瞬間については「最初は状態がわからないというか、つったのか、伸びたのか分からない状態で、何球か投げて、ダメだったのでやめました」と明かし、辞退を決断したのはその翌日で、GMや監督、ピッチングコーチがいるなかで自ら決断したことも打ち明けました。

ケガの原因についてはトレーニングやエクササイズで思い当たる節があるといい、「この2年のスペックでは勝負にならないと分かっていたので、ある程度ベースをしっかり上げていくというところを、球速を含めてですけど、そこに取り組んでいて、その中でアクシデントが起きてしまった」と語りました。

さらに松井投手は、井端弘和監督からは「そこはまずしっかり治して、シーズンに戻る事を考えて欲しい」との言葉をもらい、パドレスのチームメートでもあるダルビッシュ有投手や大谷翔平選手らともやり取りをしたことを明かしましたが、まだ心の整理はついていないとも語り、「気持ちのところは正直ついていない部分はあるが、体を考えたら無理なものは無理なので、それを徐々に受け入れている。(辞退しても)チームの一員だと思っていますし、心の底から優勝して欲しいという気持ちで、大会になったら、応援しようと思います」と無念に沈む心の内を吐露しました。

すでにリハビリを開始している松井投手。最後に今後にむけて「キャッチボールの中で強度を上げていきながら、それがある程度上がったら、傾斜だと思うので、現状、キャッチボールの距離と強度を伸ばしているという状態です」とリハビリの計画を明かしました。