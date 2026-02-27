ユ・ヨンソク×イ・ソム、“幽霊の依頼人”たちの無念を痛快に晴らす 韓国ドラマ『シン・イラン法律事務所 〜真実は、あの世からやってくる!?〜』U-NEXTで配信決定
俳優のユ・ヨンソク、イ・ソムが共演する韓国ドラマ『シン・イラン法律事務所 〜真実は、あの世からやってくる!?〜』が、韓国での放送と同時にU-NEXTオリジナルとして独占見放題で配信されることが決定した（毎週金・土曜 後11：30〜）。
【写真】リョウン主演作『BLOODY FLOWER』も配信中
本作は、幽霊が見えるようになったうえに“憑依”までされてしまう弁護士と、勝率100％を誇る冷血なエリート弁護士が、特別な事情を抱える“幽霊の依頼人”たちの無念を痛快に晴らしていくリーガルファンタジー。
『浪漫ドクター キム・サブ』や『応答せよ1994』など、ジャンルを問わず活躍する俳優ユ・ヨンソクが演じるのは、幽霊が見える“神がかった”弁護士シン・イラン。成功を夢見て元・巫堂（ムーダン）の家だったビルに事務所を開業したものの、ひょんなことから幽霊が見えるようになり、望まぬまま現実とあの世の境界に立たされることになる。
一方、『復讐代行人〜模範タクシー〜』などで存在感を放つイ・ソムが、大手ローファームのエース弁護士ハン・ナヒョンを演じる。“手段を選ばず、勝訴こそが正義”と信じる冷血な原則主義者の彼女。そんな幽霊など一蹴する彼女が、奇妙な事件を通じてイランと関わることになり、徐々に変化していく姿を魅力たっぷりに演じる。
神がかりな方法で事件に挑むイランと、法と理性だけで生きてきたナヒョン。正反対の2人が対立しながらも、死者たちの無念を晴らしていく痛快な“恨み晴らし”アドベンチャーは必見。さらに、イランとナヒョンの間に芽生える淡いロマンスの行方にも期待が高まる。
■スタッフ
演出：シン・ジュンフン
脚本：キム・ガヨン、カン・チョルギュ
■キャスト
ユ・ヨンソク、イ・ソム、チョン・ソクホ、キム・ギョンナム ほか
