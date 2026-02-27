劇団四季、開場中の自席からの写真撮影可能に 10公演「どうぞご観劇の思い出として、お役立てください」
劇団四季は27日、公式サイトを更新。開場中、10公演で自席からの写真撮影が可能になると発表した。
サイトでは「開場中、ご自席からの写真撮影が可能となります」と題したお知らせを更新。「劇団四季の下記公演につきまして、開場中に限り、ご自席から写真を撮影いただけます」と伝えた。
撮影可能な時間帯は本編上演5分前まで開場中のみ。撮影される方ご自身のお座席からのみ撮影可能となり、通路などに移動しての撮影は控えるよう呼び掛けている。
上演中は、携帯電話や時計のアラーム・ゲーム機などの音、電光表示を伴う機器は電源を切るよう求めている。サイトでは「どうぞご観劇の思い出として、お役立てください」と呼び掛けている。
■開場中に撮影可能となる公演
『アナと雪の女王』東京公演（JR東日本四季劇場［春］）
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』東京公演（JR東日本四季劇場［秋］）
『はじまりの樹の神話〜こそあどの森の物語〜』東京公演（自由劇場）
『アラジン』東京公演（電通四季劇場［海］）
『ライオンキング』東京公演（有明四季劇場）
『美女と野獣』舞浜公演（舞浜アンフィシアター）
『ゴースト＆レディ』大阪公演（大阪四季劇場）
『オペラ座の怪人』福岡公演（キャナルシティ劇場）
『王子と少年』全国公演
『カモメに飛ぶことを教えた猫』全国公演
※全国公演は、劇場によって撮影ができない場合がある。
