漫才コンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が26日深夜、SNSを更新。この日、劇場公演をこなしたが、実はフラフラ状態だったことを明かした

出演したのは、大阪ミナミの本拠・なんばグランド花月公演の2日目。前夜には楽しい宴があったようで、ブログで「久々に前日の楽しい酒が進み過ぎて……二日酔い」「なんかフラフラで舞台へ」と正直に打ち明けた。

こんな状態で舞台にあがったのは10年以上ぶりだったようだが、「ちゃんと漫才が出来たんか？と聞かれると！…それは漫才はできるんですよね〜」ときっぱり。見に来ていた知人2人からは「『全然分からんかったよ!オモロかったわ』って」出来に太鼓判を押されたとした。

難なくこなした理由についても「本当に舞台は皆さんから力を貰えるんです。舞台を降りてくると…二日酔が楽になってるんです!」と力説。さらに、「昔、二日酔いの友達に、舞台に出て漫才したら二日酔いが治るよって言った事があります」と、懐かしい武勇伝も紹介した。さらにその後、酔いがさめたらまた飲んで騒ぎたくなったとばかりに、X（旧ツイッター）に、天才ピアニストら後輩の女性芸人4人と飲みに行き、元気に食べて、飲んで、歌っている様子をアップした。

この投稿にファンは「師匠、凄すぎ!」「少しでも体調不良を忘れる事ができれば、免疫力も上がると思います」「美女に囲まれて楽しい飲み会」などと書き込んだ。