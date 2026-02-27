「東京マラソン」（３月１日、東京都庁〜東京駅前）

２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われる。２７日はファンミーティングが行われた。昨年１２月のバレンシアマラソンで自身３度目の日本記録をマークした大迫傑（３４）＝ＬＩ−ＮＩＮＧ＝はロス五輪挑戦について「どうかな。ちょっとその辺はどうしようかなと。そもそもその選考会、権利を頂いたので、それに向けてやっているんですけど、同時に（２７年に）北京の世界陸上もありますし、そういった意味で自分がどっちに走ったらワクワクするのかみたいなところをもう一回考えながら。もちろん五輪は魅力的な大会ではあるので、両軸でしっかりトレーニングしていきたい」と語った。

東京マラソンに向けては「１２月のレースが終わって２週間ほど休んで、短い期間でのレースになるが、トレーニングは非常にいい状態。ベストを尽くして頑張りたい。バレンシアに向けてと同じような練習ができている。新しいチャレンジとして楽しみにしている」と手応えを滲ませた。