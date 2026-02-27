ENHYPEN、「リステリン」のアンバサダーに就任 爽やかな笑顔の新CM公開 渋谷・大型ビジョンで放映も
7人組グローバルグループ・ENHYPENが「リステリン」のアンバサダーに就任。新CM「TO DO LIST LISTERINE」が3月2日より、放送を開始する。
【動画】ENHYPENの仲良し感満載＆爽やかすぎる笑顔にキュン
マウスウォッシュのパイオニアとして市場をけん引し、日本での売上No.1薬用マウスウォッシュ「リステリン」を展開するKenvue（ケンビュー）は、ENHYPENを「リステリン」の新アンバサダーとして起用した。
2日より、ENHYPENが出演する新テレビCM「TO DO LIST LISTERINE」を放映開始。4日より、渋谷ハチ公前スクランブル交差点の大型ビジョンでも放映される。
また、新CM展開と連動し、店頭キャンペーンやオリジナルグッズ付きリステリン商品の販売など、ENHYPENとともに、毎日のルーティンに自然に寄り添いながら、オーラルケアの大切さと新しい習慣を提案していく。
ENHYPENは、超大型プロジェクト『I-LAND』を通じて結成され、2020年に華々しいデビューをかざった。パフォーマンス、ビジュアル、表現力全てが卓越しており、2025年、MAMA Awards「ファンズ・チョイス・オブ・ザイヤー」を受賞するなど、大きな人気を集めている。ENHYPENの起用を通じて、マウスウォッシュを使ったオーラルケアの大切さと新しい習慣を発信し、ブランドのさらなる成長を目指す。
新CMでは、ENHYPENのメンバーが登場し、日々の「TO DO LIST」をチェック。運動やファッションのコーディネート、食事管理など、毎日欠かせないルーティンを次々と「完了！」とクリアしていく。しかし、ふと「オーラルケアは？」と気付き、「やらなきゃ〜！」と慌てて行動を始める。そこで、歯ブラシだけでは届きにくいお口のすみずみまでケアできるリステリンの登場。ENHYPENがリステリンを使うことで、毎日のルーティンがさらに完璧に仕上がる。最後に「TO DO LIST LISTERINE、お口の健康ケア、完了〜！」というメッセージで、リステリンを毎日のルーティンに加えることの大切さを伝える。
CM撮影は韓国の某スタジオで行われ、メンバーはリラックスした様子で撮影に臨んだ。撮影現場での仲むつまじい様子、爽やかな笑顔、演技力の高さが非常に印象的な現場となった。
