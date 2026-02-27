韓国ドラマ「おバカちゃん注意報 〜ありったけの愛〜」「ああ、私の幽霊さま」などに出演し日本でも人気を集めたベテラン俳優のイム・ジュファン（４３）が昨年８月、物流センターで働く姿を目撃されていたことが最近になってオンライン上で話題を集めていると２７日、現地メディアのスポーツソウルなどが報じた。

記事によるとこの日、イム・ジュファンの所属事務所・Ｂａｓｅ Ｃａｍｐカンパニーが同メディアの取材に応じたとし「イム・ジュファンが過去、物流センターに勤務していたのは事実」と明かしたと伝えた。

これに先立ち、韓国・京畿（キョンギ）道にある“韓国のＡｍａｚｏｎ”と呼ばれるＥコマース企業・クーパンの物流センターで「イム・ジュファンを見た」という投稿が拡散された。投稿者は「俳優業の仕事がなくて、退屈だったようだ」「本当に一生懸命働いていた。とても好印象だった」とつづっていたという。

イム・ジュファンは昨年５月、俳優のチャ・テヒョンとチョ・インソンが設立したＢａｓｅ Ｃａｍｐカンパニーと専属契約を締結。同年８月には、チャ・テヒョンがレギュラー出演しているバラエティー番組「ハンサムガイズ」にゲスト出演し、お笑いセンスを発揮していた。