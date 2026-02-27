JKAは27日、柳詰正宏（38＝福岡・97期）から禁止物質が検出されたと発表した。昨年11月18日、小倉で行われたG1競輪祭中のドーピング検査でテストステロンを検出。JKAはドーピング違反と認定し、3月1日から12カ月の斡旋停止を決定した。

柳詰は競輪学校（現:日本競輪選手養成所）で在校8位の成績を残し、10年1月にデビュー。13年後期からS級入りを果たすと、ガッツある突っ込みを武器に降級せず安定。昨年2月に地元小倉で念願のS級初優勝を果たした。

また、8月にも小倉で行われたG3を制覇。11月にはG1競輪祭で2度の確定板入りを果たすなど、成績は急上昇していたが、その競輪祭以降は欠場が続いていた。

競輪では昨年2月に北井佑季、3月に野口諭実可のドーピング違反が続けて発覚。それを受けて、JKAはG2以上の全開催での検査を実施。斡旋停止期間も最長3カ月から1年に延長、複数回の違反者には登録消除を含めた処置を講じていた。

◇柳詰 正宏（やなづめ・まさひろ）1987年（昭62）7月30日生まれ、福岡県北九州市出身の38歳。私立豊国学園高卒。10年1月プロデビュー。通算成績は1188戦168勝。総取得賞金は2億2350万円。1メートル75、80キロ。血液型A。