小籔千豊が２７日、カンテレ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に出演。番組ではミラノ・コルティナ五輪の１週間の振り返り企画が放送された。

フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来＆木原龍一が、帰国後の会見で２人の関係性を聞かれ、一緒にいて当たり前で喧嘩もするし家族のようになってると語り、２人で「ご想像にお任せします」と笑った様子も伝えられた。

番組で「ご想像にお任せします」発言について聞かれると、小籔は「もう２度と聞かんでええと思います！」とバッサリ返して笑わせた。質問者のプレッシャーもあるだろうとしたうえで「もう、いいんですよ、なんだろうが。なんで聞こうとすんねん。ご想像にお任せされてるから、これから一生聞かんといてほしい」とツッコミを入れた。

発言が話題になっていることには「分かりますけど、向こうから発表されてないアスリートに対して、ご関係聞くのはゲスいと思います」と語った。

「皆さんの気になることをお届けするのがお仕事になってるのかもしれないけど、行き過ぎる事によって、プライバシー、プライベートを犯してきたマスコミ業界の歴史がありますからね。僕らやったらまだしも、アスリートには聞かんでええ」と司会の青木源太アナらに向かってツッコミ。

「次また違う人らがメダル取った時に、毎回聞かれますよ。付き合ってない、付き合ってたけど仲悪なったとか、いろんな人がこの先出てくる中で、言わすんか？先のこと考えると、一切聞かない！」と声を上げた。

どう答えるのかを含め、少なからず興味があったと告白していた藤本景子アナが立ち上がって「ほんと、すみませんでした」と代表して頭を下げ、笑いが起こっていた。