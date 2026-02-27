最安モデルでも十分すぎる仕様に反響集まる

広い室内空間と快適な乗り心地を重視してクルマを選びたいと考えたとき、自然と候補に挙がるのが高級ミニバンです。

そのなかでも、ひときわ個性を放つ存在がトヨタの「ヴェルファイア」です。堂々とした佇まいと先進的なイメージをあわせ持ち、ファミリー層のみならず幅広いユーザーから支持を集めてきました。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ最新「“3列7人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）

ヴェルファイアは、上質さを全面に打ち出した「アルファード」と並ぶかたちで、2008年5月に初代モデルが登場しました。

誕生の背景には、従来の高級ミニバン像にとどまらない、より力強く先鋭的なデザインを求める声があったといわれています。

その後、2015年1月、そして2023年6月にフルモデルチェンジを実施し、現在は3代目へと進化しました。世代を重ねるごとに質感や走行性能、安全装備が磨き上げられ、ブランドとしての存在感を確立しています。

現行モデルのなかで、もっとも価格を抑えた仕様が「Z Premier（ターボガソリン車 2WD）」です。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1945mm、ホイールベースは3000mmと、堂々たる体格を誇ります。

この大きさがもたらすのは、単なる迫力だけではありません。低重心を意識したフロントフェイスとワイドなスタンスによって、安定感のあるシルエットを実現しています。

エクステリアの細部にも、上質さを感じさせる工夫が施されています。フロントバンパーモールやサイドモール、リアバンパーモールにはスモークメッキを採用し、落ち着いた輝きで精悍な印象を演出しています。

さらにブラックスパッタリング塗装のアルミホイールや漆黒メッキの加飾が随所にあしらわれ、最も手が届きやすいグレードであっても妥協のない仕上がりです。価格を抑えた仕様とはいえ、見た目の高級感に物足りなさは感じにくいでしょう。

室内は3列シートの7人乗りレイアウトで、ゆとりあるスペースが確保されています。内装色はブラックのほか、温かみのあるサンセットブラウンも用意され、好みに応じた選択が可能です。

シート表皮にはプレミアムナッパレザーが使われ、滑らかな質感と上品な座り心地が味わえます。

運転席と助手席には温熱シートとベンチレーションシートが標準装備されており、夏冬を問わず快適な環境を保てます。

日常の利便性にも配慮が行き届いています。スマートフォンを置くだけで充電できるおくだけ充電や、USB端子（Type-C）が備わり、現代のライフスタイルに対応しています。

また、非常時給電システム付きアクセサリーコンセントを搭載している点も見逃せません。停電や災害時に電気製品を使用できるため、万一の際にも安心感があります。

安全装備については、予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を標準で搭載しています。

プリクラッシュセーフティやレーントレーシングアシストなど計12種類の機能が含まれ、ドライバーの負担軽減と事故回避をサポートします。

大柄なボディであっても、先進技術の支えによって安心して運転できる環境が整えられています。

搭載されるエンジンは2.4リッターのT24A-FTSターボです。最高出力279PS、最大トルク430Nmという力強いスペックを持ち、多人数で乗車した場合や高速道路での合流時にも余裕のある加速を実現します。

一方で燃料消費率はWLTCモードで10.3km／Lとされ、パワーと実用性の両立を図っています。

価格（消費税込み）は670万円です。決して安い金額ではありませんが、充実した装備内容や素材の質感、先進安全機能を総合的に見れば、その価値を見いだすユーザーも少なくないでしょう。

ちなみに最上級グレードの「Executive Lounge（プラグインハイブリッド車 E-Four）」は1085万円で、最安グレードとの差は400万円以上にのぼります。

ネット上でもさまざまな意見が見られます。「このサイズでこの迫力は他にないですね」とデザインを評価する声や、「Z Premierでも十分すぎる装備内容です」と満足感を示す意見があります。

また、「価格は高いけれど納得できる仕上がりだと思います」というコメントや、「走りが想像以上にパワフルで驚きました」と動力性能に触れる声もあります。

ほかにも「内装の質感が本当に高いです」「安全装備が充実しているのが安心材料です」「最上級グレードはさすがに手が届かないけれどZで十分魅力的です」といった意見が寄せられており、多角的な視点から注目を集めていることがうかがえます。